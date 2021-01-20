Самара не вошла в десятку самых оптимистичных городов России

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По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, больше всего оптимистов живет в Краснодаре, Москве и Томске.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: cкажите, в любой жизненной ситуации вы пытаетесь найти положительную сторону? Считаете ли вы, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, знание или урок? В сложной жизненной ситуации вы часто жалуетесь на неудачное стечение обстоятельств? Вас больше заботит прошлое или будущее?

Рейтинг российских городов по оптимизму их жителей: Краснодар (1), Москва (2), Томск (3), Казань (4), Новосибирск (5), Санкт-Петербург (6), Нижний Новгород (7), Екатеринбург (8), Владивосток (9), Севастополь (10), Самара (11), Белгород (12), Чита (13), Волгоград (14), Красноярск (15), Брянск (16), Уфа (17), Ростов-на-Дону (18), Саратов (19), Челябинск (20), Саранск (21), Пермь (22) и Омск (23).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по результатам опроса положительную сторону в любой жизненной ситуации пытаются найти лишь 29% опрошенных, а то, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт считают 46% респондентов попавших в выборку.

Эксперт отметил, что лишь 18% респондентов привыкли жаловаться на неудачное стечение обстоятельств, но при этом прошлое заботит 54% опрошенных больше чем будущее.

Опрос проводился в 23 городах России по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2760 респондентов.