Самара лидирует в голосовании в рамках конкурса «Культурная столица года – 2024»

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Продолжается голосование в рамках первого федерального конкурса «Культурная столица года – 2024» для городов России. Самара вошла в число финалистов конкурса и на сегодняшний день опережает остальных участников конкурса по количеству набранных голосов. До 25 сентября у самарцев ещё есть возможность отдать свой голос за любимый город на народном голосовании!

Напомним, до конца февраля региональная исполнительная дирекция конкурса готовила заявку от столицы региона – Самары. В нашей области созданы необходимые условия для развития креативного, культурного, духовного потенциала региона в целом и каждого его жителя. Основная идея позиционирования областной столицы в конкурсе – «Самара – просто космос!»

По итогам заявочной кампании из 19 участников, подавших заявки, в финал вышли 8. Конкурентами Самары по итогам заявочной кампании отбора финалистов стали Нижний Новгород, Чебоксары, Калининград, Грозный, Томск, Новосибирск и Чита.

В настоящее время Администрация Самары совместно с Правительством Самарской области готовит презентацию проекта программ развития на 2024 год, которая будет представлена на торжественной церемонии в Москве 28 сентября 2023 года. На церемонии также станет известен город-обладатель почетного звания "Культурная столица года - 2024" и победитель в дополнительной номинации – по результатам народного голосования.

Горожан приглашают поддержать Самару и проголосовать до 25 сентября по ссылке.