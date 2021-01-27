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«Самара-Арена» выберет подрядчика для обслуживания своих футбольных полей

27 января 2021 14:23
125
Здания и сооружения стадиона занимают площадь в 54,7 кв. метров, стадион занимает участок в 27 гектаров.

Администрация «Самара-Арена» объявила 2 тендера на обслуживание инфраструктуры стадиона и трех дополнительных тренировочных полей, расположенных в разных районах Самары, сообщает RosTender.info.

Победитель одного из тендеров займется комплексной эксплуатацией и содержанием инженерных систем стадиона «Самара Арена», а также тренировочных площадок «Восход» и «Энергия», расположенных на улице Демократической в Кировском районе Самары, и площадки «Союз» в 32-й квартале Большецаревщинского лесничества в Красноглинском районе города. Цена контракта по тендеру составит 107,5 млн рублей.

Подрядчик должен будет до конца 2022 года, кроме прочего, заниматься обслуживанием инженерных систем футбольных полей. Ему предстоит ежедневно проводить технический осмотр полей и каждые 6 часов контролировать их системы отопления, вентиляции и теплоснабжения.

Второй тендер касается комплексной уборки помещений, благоустройства и озеленения территории четырех футбольных полей. С победителем тендера администрация «Самара Арены» готова заключить контракт на 113 млн рублей. Заявки на участие в обоих тендера принимают до 11 февраля, 15 февраля подведут их итоги.

«Самара Арена» - стадион на 45 тысяч зрительских мест, расположенный по адресу: улица Демократическая, 57. Здания и сооружения стадиона занимают площадь в 54,7 кв. метров, стадион занимает участок в 27 гектаров.



Фото:   ok.ru

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Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!

Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.


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Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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