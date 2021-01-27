«Самара-Арена» выберет подрядчика для обслуживания своих футбольных полей

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Администрация «Самара-Арена» объявила 2 тендера на обслуживание инфраструктуры стадиона и трех дополнительных тренировочных полей, расположенных в разных районах Самары, сообщает RosTender.info.

Победитель одного из тендеров займется комплексной эксплуатацией и содержанием инженерных систем стадиона «Самара Арена», а также тренировочных площадок «Восход» и «Энергия», расположенных на улице Демократической в Кировском районе Самары, и площадки «Союз» в 32-й квартале Большецаревщинского лесничества в Красноглинском районе города. Цена контракта по тендеру составит 107,5 млн рублей.

Подрядчик должен будет до конца 2022 года, кроме прочего, заниматься обслуживанием инженерных систем футбольных полей. Ему предстоит ежедневно проводить технический осмотр полей и каждые 6 часов контролировать их системы отопления, вентиляции и теплоснабжения.

Второй тендер касается комплексной уборки помещений, благоустройства и озеленения территории четырех футбольных полей. С победителем тендера администрация «Самара Арены» готова заключить контракт на 113 млн рублей. Заявки на участие в обоих тендера принимают до 11 февраля, 15 февраля подведут их итоги.

«Самара Арена» - стадион на 45 тысяч зрительских мест, расположенный по адресу: улица Демократическая, 57. Здания и сооружения стадиона занимают площадь в 54,7 кв. метров, стадион занимает участок в 27 гектаров.





Фото: ok.ru