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Салюта в новогоднюю ночь в Самаре не будет

30 декабря 2024 12:26
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Салюта в новогоднюю ночь в Самаре не будет

Ежегодно центральной площадкой для празднования Нового года в Самаре становится площадь Куйбышева. Для ребят и их родителей приготовили традиционные и новые увеселительные и спортивные локации (0+).

Усадьба самарского Деда Мороза будет работать до 8 января с 12:00 до 20:30. Особый режим работы устанавливается на 31 декабря - с 12:00 до 16:00 и 1 января - с 16:30 до 20:30 часов. Малышей ждут интерактивные программы с участием персонажей из русских народных сказок "Зимушка-Зима" (0+), "Избушка Бабы-Яги" (0+), "Лиса и заяц" (0+) и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Также на площади установят мультимедийный комплекс "Новогодние часы", где можно будет услышать поздравления самарских музыкантов.

В "сказочном лесу" - тематические фотозоны и арт-объекты по мотивам сказок Александра Пушкина. А у "волшебного зеркальца" в ответ на заветную фразу из сказки можно будет получить новогоднее поздравление. Не обойдется в этом году и без классического новогоднего персонажа Щелкунчика и грозной Снежной королевы.

Также на площади установили горку для катания на тюбингах, залили ледовые катки, организовали пункты проката оборудования. Они будут работать до окончания зимнего сезона каждый день с 10 до 22 часов.

Любители активного и спортивного отдыха смогут сразиться в лазертаг, попытать счастье в снежковом тире, сыграть в гигантские шахматы, футбольный бильярд, тетрис и керлинг. Вход на все площадки свободный, пишет Сова.

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