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Сайт СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя

29 мая 2024 09:27
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Сайт СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя

Сайт международного оператора экспресс-доставки СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя, как сообщается 29 мая на его главной странице.

«Дорогие клиенты! Наш сайт снова работает, но пока частично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается устранение проблем для скорейшего восстановления стабильной работы всех функций. Кроме того, в СДЭК поблагодарили клиентов за терпение и понимание.

В СДЭК 27 мая произошел технический сбой. Выдача и отправка посылок стали недоступны. Были нарушены работа сайта и приложения. Ответственность за возникшие неполадки взяла на себя хакерская группа Head Mare.

28 мая источник «Известий» сообщил, что компания обратилась к сотрудникам с просьбой обеспечить работу пунктов выдачи заказа без изменений, несмотря на сбой. В этот же день директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен рассказал, что международный оператор экспресс-доставки восстановит работу не позднее 29 мая.

По мнению руководителя отдела реагирования на инциденты системного интегратора по ИБ «Бастион» Семена Рогачева, возможная причина технического сбоя в СДЭК — атака вируса-шифровальщика. Он отметил, что на это указывает длительность простоя и комментарии хакерской группировки в соцсети. При этом в Роскомнадзоре в беседе с «Известиями» подчеркнули, что никаких уведомлений от СДЭК об утечке данных не поступало.

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