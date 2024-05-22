Садоводов и огородников предложили штрафовать, если они за 3 года не освоят участки

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Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, по которым собственники земельных участков должны будут начать их освоение в течение трех лет, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости». Предложение одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

Под освоением участков будут подразумеваться мероприятия, «необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние», их перечень подготовят до 15 января 2025 года. За неиспользование участка будут штрафовать, признаки неосвоения установит правительство, говорится в документе. Как отметил Минюст в отзыве на проект, не ясно, о каких признаках может идти речь, учитывая, что садовый и огородный участки предназначены в том числе для отдыха.

Если закон примут, он вступит в силу с марта следующего года.

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