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«Сад памяти»: в самарском парке Победы высадили 27 берёз   

5 мая 2021 19:10
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Волонтеры Победы вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов и юными корреспондентами областного пресс-центра «ЮНКОР».

В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Международной акции «Сад памяти». В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг., в самарском парке Победы волонтеры Победы вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов и юными корреспондентами областного пресс-центра «ЮНКОР» высадили 27 берёз. 

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. 

Впервые международная акция была проведена в 2020 году. Ее цель — создать зеленые памятники каждому, кто погиб в годы ВОВ. А это 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. 

«Я посадила эту березу в честь своей прабабушки Пушной Тамары Павловны, которая, будучи восьмиклассницей, жила в блокадном Ленинграде. Во время блокады они, подростки, обходили квартиры, помогали принести необходимое, выкупить хлеб, больных и немощных устроить в стационар», – рассказала юнкор Вероника Гречкина.

Уже в первый год проведения акции «Сад Памяти» более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран поддержали эту масштабную инициативу.  В Самарском регионе в этом году пройдут свыше 50 мероприятий по посадке деревьев в память о погибших в годы ВОВ. 

«Для меня это очень значимое мероприятие: сажая деревья, я отдаю дань памяти тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Важно, чтобы будущие поколения тоже помнили о тех, кто отдал свои жизни ради мирного неба головой», — поделился впечатлениями Александр, участник акции. 

 

Теги: 27 берёз Сад памяти

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