В преддверии Дня программиста, который в России отмечается завтра, 13 сентября, эксперты hh.ru проанализировали более 88 тысяч вакансий и 445 тысяч резюме программистов, открытых в этом году в стране, и выяснили, в каких регионах высокий спрос на данных специалистов, а также какие навыки чаще всего хотят видеть в кандидатах работодатели и какие преобладают в резюме самих программистов и разработчиков.



Спрос на программистов



С января по август российские работодатели открыли более 88 тысяч вакансий для программистов и разработчиков. Почти половина вакансий приходится на Москву (47%), далее в десятке регионов с высоким спросом на программистов расположились Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская область (по 3%), Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская и Московская области (по 2%). Самарская область заняла 10 место – за 8 месяцев было опубликовано 1,5 тыс. предложений или 2% от общего спроса. В двадцатку попали также Воронежская область, Челябинская область, Башкортостан, Красноярский край, Пермский край, Томская область, Тюменская область, Удмуртия, Приморский край и Омская область (по 1%).



«Пробка из джунов» сохраняется



Профессия программиста уже несколько лет подряд не входит в список дефицитных. На данный момент на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, что почти в два раза превосходит верхний уровень комфортной конкуренции за работу (7,9 резюме на вакансию). При этом ИТ-эксперты отмечают, что конкуренция за работу в сфере информационных технологий различается в зависимости от уровня компетенций и опыта кандидатов. Так, ИТ-соискателей уровня senior по-прежнему не хватает (3,0 резюме на вакансию). При этом среди специалистов уровня middle конкуренция резко возрастает (14,7 резюме на вакансию), а среди «джунов» она максимальная – 18,6 резюме на вакансию.



Если анализировать ситуацию по регионам, то максимальный профицит программистов сложился в этом году в ХМАО – Югра (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области (28,1). В Самарской области на 1 предложение приходится 20,6 резюме.

Однако в регионах с высоким спросом на разработчиков ситуация гораздо спокойнее: в Москве - 10,3 резюме на вакансию, Санкт-Петербурге (13,3), Свердловской области (11,5), Новосибирской области (12,4).

Запрос работодателей на навыки не совпадает с теми, что предлагают кандидаты



Одна из главных сложностей работодателей, которые ищут программистов – значительный дисбаланс между их ожиданиями и фактическими навыками соискателей. В частности, в тройке самых нужных компетенций для программистов в этом году оказалось 1С программирование (по частоте упоминаний в вакансиях), при этом данный навык отсутствует в топе упоминаний в резюме. То же касается таких компетенций как PHP, TypeScript, 1С: Предприятие 8, React – их нет среди наиболее популярных в резюме соискателей-программистов.



«Рынок труда - один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», - рассказал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru.



Топ-15 навыков программистов, которые чаще всего упоминаются в вакансиях и резюме программистов, 2025 (доли рассчитаны от суммы вакансий из топов)

При этом ИТ-индустрия занимает активную позицию, и чтобы повысить эффективность взаимодействия работодателей и соискателей в этом году была запущена Национальная система подтверждения ИТ-компетенций, оператором которой стала компания hh.ru. Платформа для добровольного подтверждения ИТ-навыков с бесплатным тестированием в первую очередь рассчитана на разработчиков и других ИТ-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме на hh.ru, а также сертификат Минцифры на Госуслугах об успешном подтверждении навыка.