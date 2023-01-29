С учениками самарской школы № 120 провели лекцию по теме “Компьютерная гигиена”

182

Руководитель следственного отдела Промышленного района Самары Евгений Ардашкин провел лекцию на тему: «Компьютерная гигиена» с учениками 6-7 классов МБОУ школа № 120 .

В ходе лекции была доведена информация профилактического характера (защита несовершеннолетних от преступных посягательств и о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними), затронуты вопросы телефонного мошенничества, необходимости установления антивирусных программ.

Отдельное внимание обращено на недопустимость введения паролей и номеров телефонов на неизвестных сайтах; аккуратное пользование банковскими картами во избежания хищения денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО