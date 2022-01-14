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С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
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С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 

14 января 2022 15:20
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Контроль за дорожной обстановкой  будет осуществляться группами нарядов ДПС путем массовой остановки и проверки водителей.

В Самарском регионе в предстоящие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

​Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

​Контроль за дорожной обстановкой  будет осуществляться группами нарядов ДПС путем массовой остановки и проверки водителей, а также путем проведения рейдовых мероприятий в возможных местах появления нетрезвых водителей.

​В мероприятии, которое проходит с пятницы 14 по воскресенье 16 декабря, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. 

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ гражданина от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, то ему грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нетрезвым водителям. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений об управлении водителем транспортным средством в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, сообщайте в полицию.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ГИБДД Мероприятия

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