С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД

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Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов в Самаре регулярно проводятся информационные мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма. Администрация города совместно с Госавтоинспекцией организуют практические занятия, посвященные дорожной безопасности и формированию навыков правильного поведения на дороге.



«Безопасность ребенка на дороге, безусловно, важная и актуальная тема. С 2007 году работает муниципальный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для снижения количества ДТП с участием юных пешеходов Департаментом образования и городским центром реализуется системная работа как со школьниками, так и воспитанниками детских садов. Ежегодно в начале учебного года совместно с Госавтоинспекцией составляется план мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних на дорогах», - пояснила заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Ирина Коковина.



Отметим, что с января 2019 года профилактические мероприятия активно проводятся с использованием мобильной «Лаборатории безопасности». Это специализированный автобус с использованием новейшего оборудования. Цель занятий: обучение детей правилам дорожного движения, формирование у них навыков осознанного безопасного поведения в городской среде. На смоделированной площадке ребята закрепляют полученные знания и разбирают опасные ситуации на дороге.



Особое внимание уделяют воспитанникам детских садов. Дошкольный возраст – важный период, когда формируется личность и закладываются прочные основы жизнедеятельности.



«Занятия проходят в игровой форме, поскольку именно в таком формате юные пешеходы лучше запоминают правила поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части. Также закрепляем с ними знания о сигналах светофора, правила перехода улицы по пешеходному переходу, тем самым вырабатывая навыки сознательного отношения к безопасному поведению на дорогах. В ходе мероприятий мы с детьми разыгрываем различные дорожные случаи, закрепляем теоретические знания», - рассказала инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самара, капитан полиции Антонина Шиш.



Специалисты также акцентируют внимание родителей не оставаться равнодушными, если дети нарушают правила дорожного движения. Ребенок учится соблюдать ПДД, беря пример с взрослых.