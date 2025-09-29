С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток

99

Уникальные открытки с символикой Самарской области, подписанные гостями фестиваля «Самара со вкусом», доставит Почта России адресатам. Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга от Почты России и министерства туризма Самарской области привлекла сотни посетителей.

Точка посткроссинга работала 27 и 28 сентября в шатре Туризма, который встречал гостей фестиваля возле входа со стороны бассейна ЦСКА. Здесь каждый желающий получал открытку с символикой Самарской области и мог прямо отсюда бесплатно отправить её своим друзьям, родным или коллегам по любому адресу. Правильно написать индекс и решить другие технические вопросы участникам акции помогали волонтёры Почты России. Самим отправителям оставалось подобрать слова, чтобы их послание порадовало адресата и передало частичку атмосферы праздника, проходившего на волжском берегу. За два дня участники акции подписали 250 открыток, которые теперь доставит Почта России.

Фестиваль «Самара со вкусом» прошёл в этом году впервые. Организаторами выступили Правительство Самарской области и администрация города Самары. В празднике участвовали несколько десятков представителей гастроиндустрии региона. Гастрофестиваль стал ярким аккордом в финале летнего туристического сезона, а открытки, отправленные с его площадки, подарят тепло даже тем, кто не смог лично насладиться атмосферой этого праздника.

Фото предоставлено УФПС Самарской области