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С Новым 2025 годом!
С Новым 2025 годом!
В состав гуманитарного груза вошли стоматологические инструменты, а также сладкие подарки к Новогоднему столу.
Сотрудники стоматологических поликлиник Самарской области помогают коллегам на передовой
На праздничном столе должно быть больше фруктов и овощей, а также минимум жирной пищи.
8 советов самарского врача-кардиолога, как провести праздничные дни без вреда для сердечно – сосудистой системы
С 25 по 28 декабря в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошла акция "С новым годом, Служба крови!".
Более 1200 человек в Самарской области сдали кровь в предновогодние дни
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Самарцам рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире
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Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами
45% россиян верят в Деда Мороза
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В Самаре из ТЦ Letout накануне эвакуировали 670 человек
В Самаре из ТЦ Letout накануне эвакуировали 670 человек
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На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам
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С Новым 2025 годом!

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С Новым 2025 годом!

С Новым 1925 годом!

Всем счастья!

 

 

 

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