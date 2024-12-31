Я нашел ошибку
Главные новости:
С Новым 2025 годом!
Сотрудники стоматологических поликлиник Самарской области помогают коллегам на передовой
8 советов самарского врача-кардиолога, как провести праздничные дни без вреда для сердечно – сосудистой системы
Более 1200 человек в Самарской области сдали кровь в предновогодние дни
Самарцам рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире
Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами
45% россиян верят в Деда Мороза
В Самаре из ТЦ Letout накануне эвакуировали 670 человек
Наверх
Самара
-5
°C, Тольятти
-5
°C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD
101.68
1.15
EUR
106.1
0.15
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь
2025
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Новости
Общество
Образование
Культура
Здравоохранение
Мода
Туризм
Мир домашних животных
С Новым 2025 годом!
232
С Новым 1925 годом!
Всем счастья!
Обсудить тему
0
Добавить комментарий
Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами модерации
.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:
*
В центре внимания
31 декабря 2024
10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
486
30 декабря 2024
13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
843
29 декабря 2024
13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
728
29 декабря 2024
12:11
В Самаре на площади Куйбышева заработал новогодний комплекс
1254
29 декабря 2024
11:05
Календарь праздничных дней в 2025 году
801
Весь список