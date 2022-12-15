С несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-2 СО, проводятся мероприятия по профилактике табакокурения

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С несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области, проводятся мероприятия по профилактике табакокурения.



Комплекс мер направлен на формирование правильного отношения к здоровому образу жизни и негативного отношения к асоциальному поведению. Наряду с лекциями и беседами о вреде табакокурения активно используется потенциал местного радио и телевидения. Также организуются занятия по физической подготовке, легкой атлетике, соревнования по волейболу и футболу. Кроме того, на сознание людей воздействуют через стенную печать.



В своих выступлениях сотрудники следственного изолятора отмечают, что табачная эпидемия является актуальной проблемой человечества в 21 веке. По данным статистики, только в России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 человек.

Фото: УКФСИН СО