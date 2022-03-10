С несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-1 СО, проводятся занятия с использованием методов арт-терапии

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С несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, проводятся занятия с использованием методов арт-терапии.

Арт-терапия – метод психотерапии, использующий для психокоррекции художественные приемы и творчество, такие как музыка, фотографии, лепка, актерское мастерство и другие.

Как подчеркнула начальник психологической лаборатории следственного изолятора капитан внутренней службы Екатерина Буркина, использование арт-терапевтических техник в условиях изоляции от общества, способно эффективно выполнять функции инструмента диагностики переживаний и направленности личности, компенсации психоэмоциональных потребностей у несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, накопления у них опыта рефлексивной эстетической деятельности и управления своими эмоциями, сообщает персс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: персс-служба УФСИН России по Самарской области