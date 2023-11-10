 С начала отопительного сезона в регионе поступило более 5 тысяч жалоб на холодные батареи

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С начала отопительного сезона в адрес органов власти поступило более 5 тысяч жалоб на холодные батареи. Чаще всего о проблемах с отоплением писали жители Новокуйбышевска, Отрадного, Сызрани, Самары, лучше дела обстоят в Чапаевске, Октябрьске, Похвистнево.

В первую неделю ноября поток таких жалоб снизился до минимума. Отопительный сезон вошел в свое нормальное русло.

Как показывает анализ сообщений в соцсетях, люди пишут в интернете уже после того, как столкнулись с равнодушием сотрудников управляющих компаний. В ряде случаев ресурсники перекладывают ответственность на УК и наоборот.

Жители дома №15 на улице 22 Партсъезда в Самаре попросили разобраться почему батареи вдруг остыли. Диспетчер управляющей компании переложила вину на поставщиков тепла, те, в свою очередь, сказали жильцам, что проблемы внутри дома. Типичная ситуация. Система «Инцидент Менеджмент» стала площадкой для урегулирования таких споров. При содействии администрации района сотрудникам ЦУР удалось выяснить, что необходимо провести регулировку подачи отопления, где-то завоздушилась труба, и тепло в дом вернули.

Маргарита из Новокуйбышевска сообщила в соцсетях об отсутствии отопления на ул. Киевской, дом №3. ЦУР направил это сообщение в управляющую компанию – сотрудники оперативно провели регулировку отопительной системы и устранили проблему.

