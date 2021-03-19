С начала года в Самарской области произошло 16 случаев отправления угарным газом 

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С начала 2021 года в Самарской области произошло уже 16 случаев отправления угарным газом. Пострадало 44 человека, из них - 19 детей. 3 человека, к сожалению, погибли.

Последнее происшествие произошло в регионе вчера, 18 марта в Кинельском районе.

Угарным газом отравились 4 человека в частном жилом доме, среди них ребенок.

Все пострадавшие были госпитализированы в Самарскую областную клиническую больницу Середавина.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации бытового газового отопительного котла.

Главное управления МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям Самарской области правила обращения с газовым оборудованием:

- По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и перед ними.

- Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.

- Следить за работой газовых приборов, дымовых каналов, вентиляцией: проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов, периодически очищать карман дымохода.

- Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

- При отсутствии в квартире более суток, закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием. Это не касается оборудования, которое рассчитано на непрерывную работу и оснащенного автоматикой безопасности — такое оборудование отключается при отсутствии в квартире в течение двух и более суток.

- При неисправности газового оборудования вызвать специалиста Службы сервиса. Не пытайтесь починить оборудование самостоятельно — это опасно для вашей жизни и окружающих.

- При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

Запрещается:

- Самовольно производить газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и прочего оборудования.

- Допускать детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правила пользования, к газовым приборам.

- Закрывать краны на газовых стояках в квартирах первого этажа.

- Использовать устройства принудительной вентиляции (вытяжку, вентилятор) при работающих котлах или колонках.

- Размещать баллоны на расстоянии менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению: сушить белье над газовой плитой, использовать газовые приборы для отопления помещений.

- Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, которые соединяют оборудование с газопроводом.