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Врио губернатора Самарской области подвел итоги первых дней работы на ПМЭФ-2024

6 июня 2024 23:29
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"Мы встретились с 10 компаниями, которые не работают в Самарской области. Они могут продавать свои продукты, но заводов у них здесь еще нет".

Делегация Самарской области в течение двух дней работает на Петербургском международном экономическом форуме. Врио губернатора Вячеслав Федорищев рассказал о первых результатах этой работы. Основным ее аспектом стали встречи с инвесторами.

«Мы встретились с 10 компаниями, которые не работают в Самарской области. Они могут продавать свои продукты, но заводов у них здесь еще нет. Они находятся в партнерстве с нашими самарскими предприятиями, в кооперации, но сами не производят. Мы с коллегами договорились о том, что мы постепенно, но достаточно быстро выйдем на конкретное инвестиционное предложение», - отметил глава региона. Вячеслав Федорищев выразил уверенность: в ближайшие несколько месяцев конкретные соглашения с этими 10 компаниями будут подписаны. 

Также на площадке форума с федеральными министрами, руководителями федеральных структур обсуждались важные инфраструктурные проекты региона.

«Часть моей работы - это обеспечение максимальной поддержки федерального центра», - отметил руководитель области. В частности, обсуждалось развитие портовой инфраструктуры.  «Основа развития - это логистика, у нас есть все возможности для того, чтобы логистика расширялась. Мы давно не модернизировали наши порты, а самое главное - у нас есть необходимость построить новые», - пояснил врио губернатора. Как сообщил Вячеслав Федорищев, состоялись две результативные встречи с государственной транспортной лизинговой компанией и с федеральной структурой, которая курирует это направление.

«Это уже не просто слова - это дорожная карта, которую мы сегодня расписали. Рабочая группа, которую мы сегодня составили, в течение месяца будет работать над предложениями. Это очень большой инфраструктурный проект, он будет требовать максимальной поддержки Правительства Российской Федерации», - акцентировал внимание глава региона.

Еще одной важной темой на Петербургском форуме стала наука. «Мы сильный научно-промышленный регион. Нам очень важно, чтобы молодые компании - высокотехнологичные, динамичные, даже маленькие компании, где ученые готовы и знают, что производить - получили поддержку. Мы ее со своей стороны окажем, но здесь важна поддержка федеральных институтов. Мы сегодня встретились с фондом НИР. Это системный институт, который поддерживает такие проекты, как акселератор высокотехнологичных компаний. Мы договорились о конкретном сотрудничестве, - рассказал Вячеслав Федорищев. - Мы обсудили с Министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым большой пул проектов, который уже реализуется в Самарской области. У нас три передовые инженерные школы, у нас строится кампус - это вообще сердце научного и образовательного кластера в Самарской области. Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы пригласим Валерия Николаевича с командой в Самарскую область». 

На площадках форума обсудили и развитие промышленности Самарской области. 

«Нам очень помогает здесь Союзмаш. Мы с председателем комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимиром Владимировичем Гутеневым договорились о конкретном взаимодействии, о больших федеральных мероприятиях, которые пройдут на территории нашего края. Мы точно по тем направлениям, которые сегодня обсуждали, выработаем новые проекты», - сообщил Вячеслав Федорищев. 

Глава региона подчеркнул, что обозначил лишь часть проведенной работы. Впереди еще один день на форуме, деловая программа которого будет более насыщенной по количеству мероприятий.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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