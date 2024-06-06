В Тольятти откроют новый завод по производству полуприцепов

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В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Самарской областью было подписано еще одно соглашение — с ООО «Атлас Трейлер». Речь идет о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области. Для этого инвестор выкупил площадку ООО «Феррони-Тольятти».

Директор ООО «Атлас Трейлер» Сергей Звонов рассказал: при запуске производства в Самарской области будет создано 700 рабочих мест. «Запуск планируем в середине следующего года. Это будет полный цикл производства, локализован полностью в России, в Самарской области», — подчеркнул Сергей Звонов.

Врио губернатора Вячеслав Федорищевотметил, что это крупный проект в хорошей степени готовности: «Планы уже становятся действительностью. Мы подписываем не рамочное соглашение, которое может реализоваться, а может и нет. Мы через год приедем на площадку и будем открывать еще один крупный, серьезный завод в Самарской области. Это очень важно для экономики региона».

Фото: скриншот видео СОВА