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Перекладка теплосетей в Самаре ведется в соответствии с графиками

6 июня 2024 20:54
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На некоторых объектах перекладки теплосетей будут сопряжены с переходом через проезжую часть дорог.

На некоторых объектах перекладки теплосетей будут сопряжены с переходом через проезжую часть дорог местного значения. 

По улице Гагарина трудоемкие работы, связанные с переходом, планируется начать на следующей неделе. Они будут вестись поэтапно: сначала на полосах в одном направлении движения, затем в другом, чтобы одновременно полностью не перекрывать автодорогу. 

Куда больше сложностей – на участке по улице Антонова-Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Чтобы справиться с работами более оперативно и при этом минимизировать неудобства, сократив период ограничения движения транспорта, сейчас рассматриваются возможные варианты организации работ.

Одна из теплотрасс расположена в границах улицы Челюскинцев, проспекта Ленина, далее проходит возле домов №№ 29, 31, 33 по улице Ново-Садовой. Сейчас, в рамках первого этапа, на одном из участков выполняются земляные работы. 

На заседании профильного штаба также обсудили вопрос о своевременности внесения информации, касающейся готовности многоквартирных домов (МКД) и других объектов к зиме, в электронные базы «ГИС ЖКХ» и «Электронное ЖКХ». 

Отдельно подняли вопрос о подготовке к осенне-зимнему сезону и объектов сферы образования. Те учреждения, в которых проходят экзамены, специалисты пока не затрагивают.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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