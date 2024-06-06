Перекладка теплосетей в Самаре ведется в соответствии с графиками

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На некоторых объектах перекладки теплосетей будут сопряжены с переходом через проезжую часть дорог местного значения.

По улице Гагарина трудоемкие работы, связанные с переходом, планируется начать на следующей неделе. Они будут вестись поэтапно: сначала на полосах в одном направлении движения, затем в другом, чтобы одновременно полностью не перекрывать автодорогу.

Куда больше сложностей – на участке по улице Антонова-Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Чтобы справиться с работами более оперативно и при этом минимизировать неудобства, сократив период ограничения движения транспорта, сейчас рассматриваются возможные варианты организации работ.

Одна из теплотрасс расположена в границах улицы Челюскинцев, проспекта Ленина, далее проходит возле домов №№ 29, 31, 33 по улице Ново-Садовой. Сейчас, в рамках первого этапа, на одном из участков выполняются земляные работы.

На заседании профильного штаба также обсудили вопрос о своевременности внесения информации, касающейся готовности многоквартирных домов (МКД) и других объектов к зиме, в электронные базы «ГИС ЖКХ» и «Электронное ЖКХ».

Отдельно подняли вопрос о подготовке к осенне-зимнему сезону и объектов сферы образования. Те учреждения, в которых проходят экзамены, специалисты пока не затрагивают.

Фото: администрация Самары