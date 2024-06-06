Я нашел ошибку
Главные новости:
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
В Царском Селе в Санкт-Петербурге перевернулся понтон, на котором находились 24 человека.
В Царском Селе в Санкт-Петербурге перевернулся понтон, на котором находились 24 человека
На Жигулевской ГЭС спасли лебедя
На Жигулевской ГЭС спасли лебедя
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»
Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора
Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора
Летом возрастает опасность несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон
Летом возрастает опасность несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон
В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»
В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»
«Пушкинские дни»: в Самарской области пройдут праздничные мероприятия
«Пушкинские дни»: в Самарской области пройдут праздничные мероприятия
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре

6 июня 2024 09:20
130
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре

Сегодня, 6 июня, Музей Эльдара Рязанова закрыт для посещения – санитарный день. Однако в 16.00 пройдет специальная авторская экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова» (12+), приуроченная к празднованию 225-летия Александра Пушкина. Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Приглашаем посетителей поговорить о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно), но требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxmZ1c

Также 6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова. В 16.00 начнется фильм «Сказка о царе Салтане» (Александр Птушко, 1966, 0+), а в 18.00 – «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (Александр Митта, 1976, 6+).
Напоминаем, что показы проходят бесплатно, предварительная запись не требуется.

14 июня (пятница) в 18.00 пройдет лекция «Отцы и дети кинематографа» (16+). Ее прочитает директор Музея Эльдара Рязанова Мария Ионова. Образ и роль отца играют важную роль в воспитании ребенка. Путеводной нитью режиссерского пути нередко становилась связь поколений. На лекции, приуроченной ко Дню отца, речь пойдет о великих отцах, повлиявших на развитие кинематографа, на примере «мужской линии» династий Германов и Тарковских. Посетители узнают о семейных связях и их влиянии на конкретные художественные решения в фильмах и на творческое мироощущение классиков кинематографа.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3h1N

15 июня (суббота) в 16.30 состоится лекция «Мир мужской повседневности» (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. На лекции гости узнают о жизни самарского мещанина, горожанина, дворянина: чем они занимались, как отдыхали, что читали. На примере объявлений из дореволюционных газет, поговорим о мужской моде и узнаем, где в нашем городе располагались мужские магазины больше 100 лет назад и что в них можно было купить.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hjI

Также в субботу, 15 июня, в 18.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт (6+) самарского коллектива NEKRASOV band. В программе прозвучит джаз в оригинальной аранжировке. Гости услышат в чарующих мелодиях скандинавские, африканские и другие этнические мотивы. Их исполнят Александра Степина (саксофон), Артем Вершинин (клавишные), Иван Нестеров (саксофон) и Артем Гарфутдинов (ударные).
Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый сможет проявить свою фантазию и научиться работать в технике коллажа.
05 июня 2024, 17:58
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Каждый сможет проявить свою фантазию и научиться работать в технике коллажа. Общество
340
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
04 июня 2024, 11:09
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
С докладами в ходе научной встречи выступят филологи, культурологи, историки, философы, краеведы, сотрудники библиотек, музеев, региональных центров имени А.С.... Культура
490
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
04 июня 2024, 11:04
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
Занятия будут проходить весь июнь по воскресеньям, первое состоится 9 июня. Общество
386
В центре внимания
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
2
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
899
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
5 июня 2024  15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
435
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
5 июня 2024  14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
628
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
679
Весь список