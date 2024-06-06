6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре

130

Сегодня, 6 июня, Музей Эльдара Рязанова закрыт для посещения – санитарный день. Однако в 16.00 пройдет специальная авторская экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова» (12+), приуроченная к празднованию 225-летия Александра Пушкина. Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Приглашаем посетителей поговорить о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), но требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxmZ1c

Также 6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова. В 16.00 начнется фильм «Сказка о царе Салтане» (Александр Птушко, 1966, 0+), а в 18.00 – «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (Александр Митта, 1976, 6+).

Напоминаем, что показы проходят бесплатно, предварительная запись не требуется.

14 июня (пятница) в 18.00 пройдет лекция «Отцы и дети кинематографа» (16+). Ее прочитает директор Музея Эльдара Рязанова Мария Ионова. Образ и роль отца играют важную роль в воспитании ребенка. Путеводной нитью режиссерского пути нередко становилась связь поколений. На лекции, приуроченной ко Дню отца, речь пойдет о великих отцах, повлиявших на развитие кинематографа, на примере «мужской линии» династий Германов и Тарковских. Посетители узнают о семейных связях и их влиянии на конкретные художественные решения в фильмах и на творческое мироощущение классиков кинематографа.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3h1N

15 июня (суббота) в 16.30 состоится лекция «Мир мужской повседневности» (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. На лекции гости узнают о жизни самарского мещанина, горожанина, дворянина: чем они занимались, как отдыхали, что читали. На примере объявлений из дореволюционных газет, поговорим о мужской моде и узнаем, где в нашем городе располагались мужские магазины больше 100 лет назад и что в них можно было купить.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hjI