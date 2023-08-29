С начала года в Самарской области «коллекторов» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

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С начала 2023 года должностными лицами ГУФССП России по Самарской области в отношении «коллекторов» составлено 35 протоколов об административном правонарушении, а общая сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

В ГУФССП СО от граждан поступило с начала года почти 800 жалоб на действия представителей «коллекторских» агентств и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности. По подтвердившимся фактам нарушений уполномоченными должностными лицами Главного управления составлено 35 протоколов по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По итогам рассмотрения дел об административном правонарушении судом назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через интернет-приемную на официальном сайте ведомства www.r63.fssp.gov.ru или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализация звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы, сообщает пресс-служба ГУФССП СО.

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области