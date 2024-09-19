С начала года самарские газовики выявили более 3 000 нарушений в работе приборов учета газа

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В январе-августе 2024 года специалисты ресурсоснабжающей компании провели порядка 160 тысяч проверок. Среди частых нарушений - вмешательство в конструктив счетчика со стороны потребителей.

Накануне отопительного сезона сотрудники "Газпром межрегионгаз Самара" проводят профилактические рейды - проверяют приборы учета. Ведь некоторые абоненты в попытках сэкономить изменяют измерительные настройки счетчиков. Способы воздействия на прибор учета для занижения фактических объемов потребления голубого топлива контролерам известны. При обнаружении они фиксируются на фото и видео. Собственнику грозят штрафные начисления по нормативу.

Отдельно сотрудники сверяют фактические площади жилого помещения с заявленными ранее данными.

- Кроме плановой работы контролеров при обходе домовладений выявлять нарушения нам помогает биллинговая система. Почти год мы используем данную интеллектуальную программу, которая позволила нам на 40 % повысить эффективность выявления лицевых счетов абонентов с аномально низкими начислениями по причине целенаправленного воздействия на прибор учета. Напоминаем, что любые вмешательства в работу газового счетчика недопустимы и влекут штрафные начисления, что почти всегда во много раз больше расхода газа по факту, - отметила начальник абонентской службы компании Юлия Минаева.

Всего в 2024 году газовики зафиксировали более 3 000 нарушений. Специалисты напоминают: в случае ненамеренного повреждения счетчика или пломбы, а также обнаружения неисправности счетчика необходимо оперативно сообщить об этом поставщику газа, пишет Сова.