С начала года 723 тыс граждан получили консультации специалистов единого контакт-центра СФР

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С начала 2024 года сотрудники единого контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 723,1 тысячи граждан.

На все поступившие звонки отвечает виртуальный ассистент, который может дать ответы на самые часто задаваемые вопросы. В случае, если позвонившему понадобится более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника контакт-центра.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что для получения ответов на вопросы, требующие предоставления персональных данных, необходимо пройти идентификацию личности, сообщив оператору номер СНИЛС или ранее установленное кодовое слово.

Позвонить в единый контакт-центр и получить консультацию по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). По этому же номеру телефона можно записаться на прием во все клиентские службы Отделения СФР по Самарской области.