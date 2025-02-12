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С начала 2025 года спрос на дворников вырос вдвое в Самарской области

12 февраля 2025 09:28
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С начала 2025 года спрос на дворников вырос вдвое в Самарской области

В Самарской области с начала 2025 года вырос спрос дворников, а также их зарплаты. Между тем они находятся в остром дефиците, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.
 С 1 января по 10 февраля в регионе была опубликована 51 вакансия, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 

Отметим, что по итогам 2024 года дворники стали самыми дефицитными специалистами в России. На данный момент в разрезе регионов ПФО наиболее сложная ситуация наблюдается в Удмуртии: на 1 вакансию приходится лишь 0,4 резюме (при норме 4,0-7,9), что говорит об остром дефиците кадров. В Самарской области дворники находятся также в остром дефиците (0,8 резюме на вакансию).

Регион

hh.индекс

Республика Мордовия

3

Чувашская Республика

1,8

Саратовская область

1,4

Республика Марий Эл

1,3

Ульяновская область

1,3

Кировская область

1,2

Пензенская область

1,1

Оренбургская область

1

Республика Башкортостан

1

Самарская область

0,8

Пермский край

0,7

Республика Татарстан

0,7

Нижегородская область

0,6

Удмуртская Республика

0,4

*hh.индекс показывает соотношение числа активных резюме на активные вакансии или уровень конкуренции


В разрезе регионов ПФО самые высокие зарплаты дворникам предлагают в Татарстане – 35 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты наблюдаются в Кировской области, которые за год уменьшились на 8% – 18,5 тыс. рублей. В Самарской области дворникам предлагают 28,1 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в начале 2024 года.
 

Регион

ЗП 2025

(медиана)

Динамика ЗП к 2024 г.

Республика Татарстан

35000

31%

Пензенская область

32000

60%

Чувашская Республика

31500

37%

Нижегородская область

30000

20%

Республика Башкортостан

30000

7%

Оренбургская область

29000

21%

Республика Марий Эл

28600

12%

Самарская область

28100

12%

Республика Мордовия

28000

40%

Саратовская область

26500

6%

Удмуртская Республика

26000

4%

Пермский край

25500

2%

Ульяновская область

22400

17%

Кировская область

18500

-8%

 

Напомним, что на данный момент медиана предлагаемой зарплаты в целом по Самарской области составляет 62,6 тыс. рублей, а ожидания соискателей – 60 тыс. рублей.

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