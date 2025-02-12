С начала 2025 года спрос на дворников вырос вдвое в Самарской области

130

В Самарской области с начала 2025 года вырос спрос дворников, а также их зарплаты. Между тем они находятся в остром дефиците, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

С 1 января по 10 февраля в регионе была опубликована 51 вакансия, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Отметим, что по итогам 2024 года дворники стали самыми дефицитными специалистами в России. На данный момент в разрезе регионов ПФО наиболее сложная ситуация наблюдается в Удмуртии: на 1 вакансию приходится лишь 0,4 резюме (при норме 4,0-7,9), что говорит об остром дефиците кадров. В Самарской области дворники находятся также в остром дефиците (0,8 резюме на вакансию).

Регион hh.индекс Республика Мордовия 3 Чувашская Республика 1,8 Саратовская область 1,4 Республика Марий Эл 1,3 Ульяновская область 1,3 Кировская область 1,2 Пензенская область 1,1 Оренбургская область 1 Республика Башкортостан 1 Самарская область 0,8 Пермский край 0,7 Республика Татарстан 0,7 Нижегородская область 0,6 Удмуртская Республика 0,4

*hh.индекс показывает соотношение числа активных резюме на активные вакансии или уровень конкуренции



В разрезе регионов ПФО самые высокие зарплаты дворникам предлагают в Татарстане – 35 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты наблюдаются в Кировской области, которые за год уменьшились на 8% – 18,5 тыс. рублей. В Самарской области дворникам предлагают 28,1 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в начале 2024 года.



Регион ЗП 2025 (медиана) Динамика ЗП к 2024 г. Республика Татарстан 35000 31% Пензенская область 32000 60% Чувашская Республика 31500 37% Нижегородская область 30000 20% Республика Башкортостан 30000 7% Оренбургская область 29000 21% Республика Марий Эл 28600 12% Самарская область 28100 12% Республика Мордовия 28000 40% Саратовская область 26500 6% Удмуртская Республика 26000 4% Пермский край 25500 2% Ульяновская область 22400 17% Кировская область 18500 -8%

Напомним, что на данный момент медиана предлагаемой зарплаты в целом по Самарской области составляет 62,6 тыс. рублей, а ожидания соискателей – 60 тыс. рублей.