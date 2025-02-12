С начала 2025 года спрос на дворников вырос вдвое в Самарской области

В Самарской области с начала 2025 года вырос спрос дворников, а также их зарплаты. Между тем они находятся в остром дефиците, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.
С 1 января по 10 февраля в регионе была опубликована 51 вакансия, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим, что по итогам 2024 года дворники стали самыми дефицитными специалистами в России. На данный момент в разрезе регионов ПФО наиболее сложная ситуация наблюдается в Удмуртии: на 1 вакансию приходится лишь 0,4 резюме (при норме 4,0-7,9), что говорит об остром дефиците кадров. В Самарской области дворники находятся также в остром дефиците (0,8 резюме на вакансию).
|
Регион
|
hh.индекс
|
Республика Мордовия
|
3
|
Чувашская Республика
|
1,8
|
Саратовская область
|
1,4
|
Республика Марий Эл
|
1,3
|
Ульяновская область
|
1,3
|
Кировская область
|
1,2
|
Пензенская область
|
1,1
|
Оренбургская область
|
1
|
Республика Башкортостан
|
1
|
Самарская область
|
0,8
|
Пермский край
|
0,7
|
Республика Татарстан
|
0,7
|
Нижегородская область
|
0,6
|
Удмуртская Республика
|
0,4
*hh.индекс показывает соотношение числа активных резюме на активные вакансии или уровень конкуренции
В разрезе регионов ПФО самые высокие зарплаты дворникам предлагают в Татарстане – 35 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты наблюдаются в Кировской области, которые за год уменьшились на 8% – 18,5 тыс. рублей. В Самарской области дворникам предлагают 28,1 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в начале 2024 года.
|
Регион
|
ЗП 2025
(медиана)
|
Динамика ЗП к 2024 г.
|
Республика Татарстан
|
35000
|
31%
|
Пензенская область
|
32000
|
60%
|
Чувашская Республика
|
31500
|
37%
|
Нижегородская область
|
30000
|
20%
|
Республика Башкортостан
|
30000
|
7%
|
Оренбургская область
|
29000
|
21%
|
Республика Марий Эл
|
28600
|
12%
|
Самарская область
|
28100
|
12%
|
Республика Мордовия
|
28000
|
40%
|
Саратовская область
|
26500
|
6%
|
Удмуртская Республика
|
26000
|
4%
|
Пермский край
|
25500
|
2%
|
Ульяновская область
|
22400
|
17%
|
Кировская область
|
18500
|
-8%
Напомним, что на данный момент медиана предлагаемой зарплаты в целом по Самарской области составляет 62,6 тыс. рублей, а ожидания соискателей – 60 тыс. рублей.