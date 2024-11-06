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Подавать заявление для оформления страхового  номера индивидуального лицевого счета родителям не потребовалось.
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С начала 2024 года Отделение Соцфонда СО проактивно оформило СНИЛС для 18 тысяч новорожденных

6 ноября 2024 15:32
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Подавать заявление для оформления страхового  номера индивидуального лицевого счета родителям не потребовалось.

В 2024 году Отделение СФР по Самарской области проактивно открыло 18 тысяч СНИЛС для новорожденных. Подавать заявление для оформления страхового  номера индивидуального лицевого счета родителям не потребовалось.

Открытие СНИЛС происходит на основании поступивших из ЗАГСа данных. Впоследствии сведения о номере счета ребенка появляются в личном кабинете родителей на портале Госуслуг.

«Для доступа к личному кабинету на портале Госуслуг нужно иметь подтвержденную учетную запись. Если ее нет, для получения СНИЛС можно обратиться в любую клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Страховой номер будет предоставлен в день обращения», — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Напоминаем, что номер лицевого счета малыша нужен для получения полиса по обязательному медицинскому страхованию, прикрепления к поликлинике, принятия в детский сад, оформления социальных выплат. Взрослым СНИЛС понадобится для трудоустройства и формирования пенсии.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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