С Днем России жителей ПФО поздравил Игорь Комаров

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Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днём России!

Этот день – символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле – на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией – великой страной сильных людей!

Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Игорь Комаров