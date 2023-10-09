С 6 по 9 октября в жилом секторе региона зарегистрировано 16 пожаров

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В период с 6 по 9 октября противопожарные подразделения привлекались на тушение 34 техногенных пожаров. 12 из них зарегистрировано в Самаре.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 2 пожара в Кинельском и Ставропольском районах на площади менее 1 га. Все они были ликвидированы.

В жилом секторе зарегистрировано 16 пожаров. Погибших нет. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 1 раз выезжали на ликвидацию пожара повышенного уровня сложности:

8 октября, в 23.45, поступило сообщение о пожаре в доме на улице Гастелло в Самаре. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горят домашние вещи в квартире на 3 этаже. Из многоквартирного дома эвакуировали 30 жителей.

Под руководством службы пожаротушения 3 отряда звеньями газодымозащитной службы 1, 5, 6 и 9 пожарно-спасательных частей была проведена разведка, в ходе которой при помощи спасательных устройств, были спасены 20 человек, двое из которых дети.

После осмотра работниками скорой помощи госпитализирован мужчина. Для тушения пожара были задействованы 11 единиц техники и 41 человек.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:

- Никогда не курите в постели! Тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. Если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться.

- Установите дома пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу. Этот прибор поможет предотвратить пожар и избежать беды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101» (все операторы сотовой связи).

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