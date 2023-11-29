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С 5 по 6 декабря состоится II международный онлайн-форум «Аккредитация. Компетентность» и выставка «Оценка соответствия»

29 ноября 2023 12:37
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С 5 по 6 декабря состоится II международный онлайн-форум «Аккредитация. Компетентность» и выставка «Оценка соответствия»

С 5 по 6 декабря 2023 года при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей состоится II международный онлайн-форум «Аккредитация. Компетентность» и выставка «Оценка соответствия».

Форум объединит представителей ведущих промышленных предприятий и государственных органов, ответственных за аккредитацию и оценку. Это важно в сегодняшних условиях, когда проблема замещения импорта выходит в ряд первоочередных задач и требует быстрого решения.

Организаторами мероприятия выступают ассоциация «Компетентность и качество», ЧОУ ДПО «учебный центр «Содействие» и Всероссийская организация качества.

Основные направления конференции:

  • Лучшие лабораторные, экспертные, аудиторские, метрологические практики и практики в области оценки соответствия, обмен опытом

  • Обеспечение ресурсами и услугами промышленности и аккредитованных лиц

  • Перспективы снижения себестоимости измерений при достижении сохранения точности

Спикерами онлайн-форума выступят эксперты по аккредитации; технические эксперты и аудиторы; представители Сотрудничества по международной прослеживаемости в аналитической химии (CITAC); постоянные авторы журнала «Контроль качества продукции» издательства «Стандарты и качество»; члены Всероссийской организации качества; члены Всероссийской ассоциации «Росхимреактив»; сотрудники ведущих научно-исследовательских организаций; представители промышленных предприятий, в том числе производители оборудования и стандартных образцов; специалисты аккредитованных провайдеров межлабораторных сличительных испытаний (МСИ).

На форуме будет обсуждение ответов Федеральной службы по аккредитации на вопросы участников летней конференции «Аккредитация. Компетентность-2023, также  рассмотрят такие темы, как «Пищевая безопасность. Оценка соответствия техническим регламентам Таможенного Союза. Вопросы и проблемы», «Мониторинг компетентности специалистов лаборатории», «Законодательство об аккредитации в национальной системе аккредитации. Изменения 2023 года», «Цифровизация в деятельности аккредитованных лиц: обязательство или необходимость» и многие другие.

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