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В период с 27 по 29 июня 2024 в Самаре пройдет Межрегиональный форум «Внедрение 2.0.24», приуроченный ко Дню изобретателя и рационализатора.



Форум ежегодно проводится в столице изобретательства России. В 2023 году г. Самара признан победителем конкурса на присвоение статуса «Столица изобретательства 2024», проводимом Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов совместно с Роспатентом.



Председателем жюри конкурса является депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – первый заместитель Председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Морозов Сергей Иванович.



В Программе Форума – проведение научно-практической конференции «Изобретения для здоровья. Изобретено в России» на базе Самарского государственного медицинского университета, посещение производственных предприятий СамГМУ, производящих продукцию медицинского назначения, презентации российских изобретателей в сфере медицины, товаров и продуктов здорового питания и здорового образа жизни, активного долголетия, повышения качества жизни, профилактики заболеваний, медицинских услуг и изделий медицинского назначения.



Прямую трансляцию Форума можно посмотреть по ссылке.

Фото: ВОИР