С 27 по 28 сентября в Самаре будет проходить гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Это – первое крупное централизованное гастро-событие региона, объединяющее вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и призвано стать флагманским гастрономическим брендом региона и символом кулинарной самобытности Поволжья.

Главный девиз гастрофестиваля: «Еда – как история. Еда – как искусство».

Организаторами фестиваля выступают Правительство Самарской области, министерство туризма Самарской области и Администрация города Самара.