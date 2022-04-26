С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях

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За неделю с 18 по 24 апреля 2022 года органы власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в социальных сетях. Среднее время первого ответа составило 2 часа 20 минут.

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Благоустройство

Дороги

ЖКХ

Социальное обслуживание

Мусор/Свалки

Жители Новокуйбышевска и микрорайона Южный город регулярно сообщают в соцсетях о низком качестве водопроводной воды, она бывает окрашена в желтый цвет и обладает повышенной жесткостью, от чего портится сантехника, стиральные машины. К решению проблемы власти подходят комплексно. Так, в Самаре в районе улицы Обувной построят новый водовод. Он позволит обеспечить чистой водой Новокуйбышевск, Южный город и несколько поселений Волжского района, где проживает более 115 тысяч человек. Средства на соответствующие работы планируют выделить из резервного фонда правительства Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

«Будем продолжать работать с федеральным министерством, планируется перераспределение средств. Вполне вероятно, что их получит наш регион. В случае необходимости - рассматриваем возможность финансирования из бюджета области», — отметил Виктор Кудряшов.

Жители Нефтегорска на прошлой неделе выразили беспокойство по поводу работ по благоустройству в районе здания налоговой инспекции до улицы Буровиков.

Граждане задали вопрос в соцсетях: «А продумали ли эксперты возможность укрыться от солнца? Неужели людям придется подыхать на улицах от теплового удара среди всей этой писаной красоты, прежде чем до администрации и благоустройства дойдет, что без тени здоровье жителей Нефтегорска подвергается риску?»

Как сообщали в администрации Нефтегорска, частичная вырубка деревьев - вынужденная мера. По правой стороне ул.Нефтяников без этого невозможно сделать дождевую канализацию и затем благоустроить улицы. Вместо этих деревьев будут высаживаться новые, которые уже сразу будут три метра высотой. Через несколько лет они будут очень высокими. По ул. Мира уже в этом году будут высажены новые деревья, кустарники и цветы: березы, каштаны, клены, яблони, гортензии, сирень, снежноягодник, жимолость, розы. Высадка начнется после майских праздников.

Дачники Тольятти сообщали в соцсетях о новом дорожном знаке, которые мешает им спокойно попасть на свои участки. На повороте к дачным массивам: Приволье, Ассорти, Ассорти-2, Ассорти-3, Алые зори, Огонёк, Ветеран войны появился «кирпич». Дачники предположили, что проезд кто-то ограничил накануне грядущего паводка – по прогнозам МЧС данные участки могут оказаться в зоне подтопления. Но, если дорога будет затоплена, по ней и так никто не поедет, справедливо отмечают дачники. Увидев сообщения в соцсетях, глава Тольятти взял вопрос на контроль и знак был демонтирован, чтобы жители могли беспрепятственно добираться до своих садово-дачных участков.

Кроме того, с начала дачного сезона ЦУР63 регулярно фиксирует сигналы от жителей разных муниципалитетов с просьбой скорректировать график дачных маршрутов или добавить остановки рядом с садово-дачными товариществами. Из-за активного ремонта дорог ряд привычных дачникам маршрутов претерпел изменения, что не всегда удобно. Пожилым гражданам трудно преодолеть лишние 2-3 км, чтобы добраться до дачи.

После сигналов из ЦУР63 губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу по улучшению организации дачных перевозок главам профильных министерств и муниципальных образований на областном штабе по повышению устойчивости экономики в Самарской области.

"Сбоев в работе быть не должно. Сегодня у многих есть намерение увеличить посевные площади, собрать больший урожай. Нам нужно создать все условия, чтобы помочь людям. Это правильная, разумная реакция. За это стоит только поблагодарить земляков", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований максимально сконцентрировать свое внимание на этом вопросе, обеспечить координацию и четкую организацию дачных перевозок, сверить информацию с земляками по востребованным маршрутам и оперативно реагировать на сигналы из Центра управления регионом Самарской области.

В Тольятти после жалоб граждан демонтировали кафе около Вечного огня в парке Победы. Жители сообщили в соцсетях, что в памятном месте звучит громкая музыка, а кафе заняло большую территорию в непосредственной близости от этого особенного места. Нестационарный объект и ограждения убрали в этот же день.

«В общей сложности специалисты МЦУ Тольятти зарегистрировали в социальных сетях более 50 сообщений, часть из которых поступила от представителей общественных организаций и депутатов», — сообщили в МЦУ Тольятти.

«Очень отрадное известие, наконец, на жалобы жителей стали реагировать…», - отметили жители Тольятти.

В Самаре после многочисленных сообщений граждан скорректировали работу общественного транспорта, а именно автобуса 50-го маршрута от ЖД вокзала Самары до Красной Глинки. С понедельника, 25 апреля, начинает действовать новое расписание утреннего отправления автобуса № 50 от Ж/Д вокзала Самары, курсирующего до Красной Глинки:

5:50, 6:00, 6:16, 6:32, 6:48, 7:00, 7:12, 7:24, 7:36, 7:48, 8.00.

Изменения внесены на основании пожеланий граждан.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте «Госуслуги» или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.