Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс

16 сентября 2025 14:51
78
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 17 по 22 сентября 2025 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Будьте внимательны и осторожны!

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

