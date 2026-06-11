С 16 по 18 июня в Музее-галерее «Заварка» пройдут летние творческие мастерские «Каникулы в Заварке» (6+). Длительность каждого дня – с 10.00 до 14.00. Мероприятия проводит старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

В этом году встречи будут посвящены теме «Город». Дети отправятся в путешествие по Ленинскому району, откроют новые, интересные места, поучаствуют в фотопрогулке, посетят пешеходную экскурсию и создадут из дерева свою миниатюрную Самару мечты. Каждый день юные посетители будут играть в тематические и подвижные игры, создавать руками поделки и гулять.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения – старше 7 лет, для детей младшего школьного возраста. С собой нужно принести перекус и воду.