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С 16 по 18 июня в Музее-галерее «Заварка» пройдут летние творческие мастерские «Каникулы в Заварке»

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С 16 по 18 июня в Музее-галерее «Заварка» пройдут летние творческие мастерские «Каникулы в Заварке»

С 16 по 18 июня в Музее-галерее «Заварка» пройдут летние творческие мастерские «Каникулы в Заварке» (6+). Длительность каждого дня – с 10.00 до 14.00. Мероприятия проводит старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

В этом году встречи будут посвящены теме «Город». Дети отправятся в путешествие по Ленинскому району, откроют новые, интересные места, поучаствуют в фотопрогулке, посетят пешеходную экскурсию и создадут из дерева свою миниатюрную Самару мечты. Каждый день юные посетители будут играть в тематические и подвижные игры, создавать руками поделки и гулять.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения – старше 7 лет, для детей младшего школьного возраста. С собой нужно принести перекус и воду.

Стоимость детского билета – 700 рублей за 1 день. Можно посетить любое количество дней. Количество мест ограничено, предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cYGtA3

 

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