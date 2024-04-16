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По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в период с 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.

Возможно частичное подтопление участков автомобильных дорог, низменных участков местности, дачных массивов, туристических баз, традиционных туристических маршрутов, детских оздоровительных лагерей и других мест отдыха населения.

Рекомендации населению:

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.