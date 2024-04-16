С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет праздник для любителей собак
В Самаре пройдет праздник для любителей собак
В Сызрани совершено нападение на ловцов собак, но уголовное дело не возбуждено
В Сызрани совершено нападение на ловцов собак, но уголовное дело не возбуждено
Сызранец, используя свой персональный логин и пароль, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков
Сызранец, используя свой персональный логин и пароль, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков
Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок
Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок
в Самарском университете состоится VII Самарский фестиваль языков - уникальное для города событие
В Самарском университете состоится VII Самарский фестиваль языков - уникальное для города событие
В селе Спасском Приволжского района горел автомобиль «Ока»
В селе Спасском Приволжского района горел автомобиль «Ока»
В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации
В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.59
0.15
EUR 99.79
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике
Самому обаятельному львенку Самары исполняется 1 год!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС

16 апреля 2024 10:25
121
С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС

По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в период с 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.

Возможно частичное подтопление участков автомобильных дорог, низменных участков местности, дачных массивов, туристических баз, традиционных туристических маршрутов, детских оздоровительных лагерей и других мест отдыха населения.

Рекомендации населению:

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре отопительный сезон завершат 22 апреля
16 апреля 2024, 11:00
В Самаре отопительный сезон завершат 22 апреля
 Впереди - подготовка тепловых сетей к зиме. ЖКХ
170
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
16 апреля 2024, 09:46
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо заранее планировать свой маршрут. Транспорт
116
Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет.
15 апреля 2024, 19:40
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов осмотрел площадку под строительство кампуса в Самаре
Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет. Общество
502
В центре внимания
В Самаре отопительный сезон завершат 22 апреля
16 апреля 2024  11:00
В Самаре отопительный сезон завершат 22 апреля
186
С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС
16 апреля 2024  10:25
С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС
117
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
16 апреля 2024  09:46
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
126
Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет.
15 апреля 2024  19:40
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов осмотрел площадку под строительство кампуса в Самаре
526
В Самарской области, как и в других регионах ПФО, идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма воды и продовольствия. 
15 апреля 2024  18:56
В Оренбургской и Самарской областях оказывается помощь пострадавшим от паводковой ситуации
361
Весь список