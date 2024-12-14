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С 15 до 20 декабря Самару накроет магнитная буря

14 декабря 2024 13:51
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С 15 до 20 декабря Самару накроет магнитная буря

Затяжная магнитная буря накроет Самарскую область в ближайшие дни. С 15 по 20 декабря в регионе возможны геомагнитные возмущения, из-за которых метеочувствительные люди могут чувствовать себя не очень хорошо, пишет Самара-КП.

15 декабря индекс метеочувствительности составит два балла, но уже к вечеру повысится до трех баллов, что является геомагнитной бурей, пусть и слабой. По данным сервиса my-calend.ru, буря будет бушевать в Скамаре вплоть до вечера 20 декабря.

Некоторые люди в это время могут жаловаться на головную боль, перепады давления, учащенное сердцебиение. Чтобы избежать таких симптомов, самарцам советуют чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться, соблюдать режим сна, отказаться от алкоголя и сигарет. Но есть и хорошие новости: вплоть до конца года сильных геомагнитных возмущений больше не прогнозируют.

 

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