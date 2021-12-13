С 13 по 14 декабря пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области

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На 2-х дневном мероприятии более 100 финалистов защитят конкурсные проекты и наладят межведомственные взаимодействия.

В этом году в конкурсе приняло участие 350 служащих Самарской области. Среди участников: представители государственных и муниципальных органов власти, министерств и подведомственных учреждений региона.

ЕРК проводится по 10 номинациям. Цель конкурса - выявление и поощрение сотрудников новой формации. Изменение принципов государственной службы должно происходить не только сверху, путем появления новых нормативных актов, но и снизу, через выявление сотрудников готовых быть лидерами изменений. По итогам финальных испытаний, 13-14 декабря, участники получат именные дипломы Губернатора Самарской области.

Организатор Единого регионального конкурса Департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Модератором мероприятия выступит руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации Губернатора Самарской области Наталья Ивановна Баландина.

Техническое и информационное сопровождение оказывает центр развития талантов и трансформации управления «Таволга».