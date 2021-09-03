С 11 сентября вы сможете отдать свой голос за лучшего участкового Самарской области

68

На имя начальника областного главка генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова приходит большое количество писем от жителей региона с благодарностями в адрес участковых уполномоченных полиции. Граждане просят поощрить полицейских, поблагодарить за помощь, которую им оказывают «местные Анискины».

Вы встречаете участкового на улице, знаете, как связаться с ним в любое время, и уверены в том, что обратившись к нему – всегда получите помощь, уверены, что именно ваш участковый – самый лучший. И уже с 11 сентября вы сможете отдать свой голос за лучшего участкового уполномоченного полиции Самарской области, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый 2021».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь