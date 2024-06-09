С 10-го по 15-е июня в Самарской области будет стоять жаркая погода

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Температура воздуха составит +28...+33 градуса.

10 июня: без осадков, ветер слабый, днем до +28, ночью +18.

11 июня: переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура +30 градусов, ночью +20.

12 июня: ясно, без осадков, ветер слабый. Температура днем до +32 градусов, ночью +23.

13 июня: местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура днем до +32, ночью +22 градуса.

14 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура днем до +33, ночью +23 градуса.

15 июня: ясно, без осадков. Температура днем +33, ночью + 22 градуса.в

16 июня: небольшая облачность, возможен слабый дождь. Температура днем +29, ночью +20 градусов.