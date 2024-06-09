С 10-го по 15-е июня в Самарской области будет стоять жаркая погода

Температура воздуха составит +28...+33 градуса.
10 июня: без осадков, ветер слабый, днем до +28, ночью +18.
11 июня: переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура +30 градусов, ночью +20.
12 июня: ясно, без осадков, ветер слабый. Температура днем до +32 градусов, ночью +23.
13 июня: местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура днем до +32, ночью +22 градуса.
14 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура днем до +33, ночью +23 градуса.
15 июня: ясно, без осадков. Температура днем +33, ночью + 22 градуса.в
16 июня: небольшая облачность, возможен слабый дождь. Температура днем +29, ночью +20 градусов.