Единовременную выплату в размере 1 млн рублей женщинам со званием «Мать-героиня» с 1 января 2027 года начнут назначать автоматически через Социальный фонд (СФ) России. Об этом 18 ноября сообщила доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ольга Рыбакова.

«С 1 января 2027 года женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», начнут автоматически получать разовую выплату в 1 млн рублей через Социальный фонд. Решение имеет важное значение для многих российских семей», — рассказала эксперт в беседе с «РИА Новости».

По словам Рыбаковой, новый механизм позволит получательницам государственной поддержки отказаться от самостоятельного оформления документов. Все необходимые сведения уполномоченные ведомства будут передавать непосредственно в СФ.

В настоящее время для назначения выплаты необходимо обращаться в региональные органы социальной защиты и Минтруд. При этом право на получение звания «Мать-героиня» имеют женщины, родившие и воспитавшие не менее 10 детей.

Эксперт отметила, что переход на автоматическое перечисление средств позволит сократить бюрократические процедуры. Кроме того, такой порядок должен предотвратить случаи, когда многодетные матери не получают положенные деньги из-за незнания о существовании выплаты или трудностей с ее оформлением.