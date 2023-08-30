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С 1 сентября меняется расписание автобусов, работающих на садово-дачных маршрутах

30 августа 2023 12:15
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С 1 сентября меняется расписание автобусов, работающих на садово-дачных маршрутах

В связи с уменьшением светового дня произойдут изменения в расписании отправления автобусов, работающих на садово-дачных маршрутах. В этом году изменения начнут действовать с 1 сентября.

Данная мера вводится с учетом опыта предыдущих лет.

«Тем, кто активно пользуется дачным транспортом, еще раз напоминаем: посмотрите актуальное расписание или позвоните на «горячую линию» по вопросам работы общественного транспорта, чтобы не пропустить свой рейс», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Подробнее ознакомиться со скорректированным графиком поездок к садово-дачным массивам можно в приложении.

Обращаем внимание жителей на то, что дачные перевозки организованы с мая по октябрь – в сентябре расписание корректируется, а уже в октябре садово-дачные маршруты будут курсировать только по выходным дням.

Кроме того, в преддверии нового учебного года представители Единого оператора «Объединенная транспортная карта» напоминают о возможности льготного проезда в общественном транспорте. Так, для школьников и студентов стоимость поездки в трамвае, троллейбусе или автобусе не будет превышать 17 рублей при оплате транспортной картой.

Помимо льготных тарифов на разовые поездки, есть еще пакетное предложение – безлимитные карты школьника и студента, благодаря которым можно в течение месяца ездить неограниченное количество раз. Это особенно удобно для тех ребят, которые посещают различные дополнительные занятия или ездят с пересадками.

Все подробности о транспортных картах и их использовании можно узнать по телефону «горячей линии»: 8 (846) 207-31-68. 

Также по вопросам работы общественного транспорта можно обратиться на «горячую линию»: 8 (846) 207-70-11.

 

Фото:   Юрий Тапилин

 

Теги: Самара

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