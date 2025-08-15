С 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей

141

Если водитель замешкается с мочеиспусканием для анализа, то у него возьмут кровь. Также увеличился интервал между двумя продувками алкотестером, раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут, сообщает "Газета.Ru".

Среди других изменений — обязательное указание приема лекарств в направлении на исследование, а также новые требования к хранению биоматериалов. Медорганизации теперь обязаны хранить пробы в течение 3 месяцев, а электронные данные масс-спектрометрии — 5 лет.

Новые правила коснутся и работников, появившихся пьяными на службе, несовершеннолетних и тех, кто совершил административные правонарушения.

Фото: freepik.com