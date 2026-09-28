С 1 марта 2027 года в Самарской области вводится обязательная регистрация домашних животных. Норма коснётся всех владельцев собак. Кошек и других питомцев пока можно будет регистрировать по желанию.

Этот вопрос обсуждался ранее на заседании Самарской губернской думы. Сейчас проект порядка регистрации дорабатывается региональным комитетом ветеринарии и в ближайшее время будет направлен на утверждение.

Данные о питомце — фото, номер чипа, сведения о вакцинации — внесут в автоматизированную систему «Хорриот», которая входит в федеральную систему «ВетИС». Зарегистрировать собаку владелец обязан в течение 14 дней после того, как ей исполнится три месяца, или в течение двух недель с момента покупки. Если животному на момент вступления правил уже больше трёх месяцев, на чипирование даётся три месяца.

Обязательная регистрация преследует две цели: борьбу с бешенством (Самарская область считается неблагополучной по этому вирусу) и повышение ответственности хозяев. Чип поможет найти владельца, если собака потеряется или укусит человека, пишет ГТРК-Самара.