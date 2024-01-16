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С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала

16 января 2024 18:15
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Маткапитал на первого ребенка проиндексируют до 630,4 тысячи рублей.

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля 2024 года будет увеличен до 630,4 тысячи рублей, сообщает kp.ru.

«С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей – на второго ребенка», – сказано в Telegram-канале кабинета министров.

Размер маткапитала на первого ребенка будет проиндексирован на 43,4 тысячи рублей, на второго ребенка – на 57,4 тысячи.

Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, на второго ребенка положена доплата в 202,6 тысячи рублей.

 

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