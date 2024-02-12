С 1 февраля 2024 года существенно изменены правила исправления реестровых ошибок

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С 1 февраля 2024 вступили в силу изменения в законодательстве, устанавливающие правила и порядок исправления реестровых ошибок.

Так, срок ожидания документов сокращен с трех месяцев до одного. Таким образом, с одной стороны, правообладателям необходимо более «оперативно» предпринимать меры в случае, если они не согласны с предложенным вариантом исправления реестровой ошибки. С другой стороны, данная норма позволяет существенно увеличить количество исправленных объектов за период.

Кроме того, с 1 февраля 2024 года изменены пределы допустимого отклонения площади объекта по результатам определения координат от площади, содержащейся в ЕГРН.

Так, раньше реестровую ошибку можно было исправить в случае, если площадь по результатам определения координат отличалась от площади в ЕГРН не более чем на 5%. С 1 февраля 2024 года такую ошибку можно исправить в случае, если после определения координат площадь увеличится до 10%, а вот уменьшение допустимо также – не более 5%.

«Введенные нормы позволят увеличить количество исправленных ошибок, а также новые правила не должны вызвать негативного отклика у правообладателей, поскольку, как показывает практика, у людей вызывают вопросы ситуации, когда после определения координат, площадь уменьшается. В данных обстоятельствах уменьшение площади также остается в прежних пределах – не более 5%.

Управлением также будут пересматриваться решения, которые были приняты в соответствии с ранее действующими нормами по допустимым пределам отклонения площади. При выявлении случаев, когда увеличение площади после определения координат составит более 5%, но до 10%, будут заново приниматься решения о необходимости устранения реестровой ошибки и направляться правообладателям. Конечно, такие решения будут приниматься в случаях, если за это время правообладатель не обратился к кадастровому инженеру и, на основании межевого плана, еще не устранил выявленные несоответствия. В случае, если правообладатель уже исправил ошибки в соответствии с межевым планом, то никаких новых решений по таким объектам приниматься не будет», - комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов.