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С 1 декабря стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда»

29 ноября 2023 20:32
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Самарцев приглашают к участию.

1 декабря 2023 года, накануне Международного дня инвалидов, стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей с инвалидностью. В течение Декады инвалидов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

Организаторами акции являются Народный фронт, Академия доступной среды и Ассоциация «АУРА-Тех» при поддержке Минпромторга России.

Тотальный тест «Доступная среда» традиционно проводится в онлайн-формате. В 2022 году в тестировании приняли участие более 1,5 млн россиян из более чем 50 000 городов и населённых пунктов России.

С 1 по 10 декабря 2023 года на сайте акции www.total-test.ru каждый житель страны сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Пройти тест можно в любое удобное время. Для участия необходима предварительная регистрация.

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

По результатам мероприятия будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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