С 1 августа россияне смогут устанавливать самозапрет на смс-рассылки

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Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на смс-рассылки - через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, соответствующий закон вступил в силу с 1 августа.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко прокомментировал РИА Новости, что самозапрет на смс-рассылку является одной из мер комплексного пакета по борьбе с мошенниками, который включает порядка 30 инициатив. Все они направлены на то, чтобы минимизировать риски для граждан и усложнить реализацию мошеннических схем, заверил он.

С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.

А с 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на спам-обзвоны.