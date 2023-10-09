Рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена» завершается строительство еще одного уникального спортивного объекта

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В Самаре завершается строительство еще одного уникального спортивного объекта. Футбольный манеж возводится рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена».



Проектом предусмотрено строительство здания, состоящего из двух частей различной этажности: одноэтажного футбольного манежа и двухэтажного административно-бытового блока.



Планируется размещение футбольного поля с искусственным травяным покрытием размерами 105х68 м и трибуны для зрителей на 498 мест.



Здесь также появятся два разминочных зала, конференц-зал, помещения для спортсменов, судей и представителей СМИ, тренажерный зал, административные и служебные помещения.



Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Завершить строительство планируется в 4 квартале текущего года.

Фото: пресс-служба правительства СО