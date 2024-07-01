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Руководство Самарской области получает 80 тысяч обращений граждан в неделю

1 июля 2024 18:54
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Жители направляют их через соцсети, ЦУР, общественную и мобильную приемные.

Жители направляют их через соцсети, ЦУР, общественную и мобильную приемные. Об этом Вячеслав Федорищев рассказал на встрече с блогерами и журналистами.

Глава региона напомнил, что дополнительно в каждом муниципалитете губернии открыли отделения по приему жалоб и предложений. Он уверен - подобная инициатива позволит лучше понимать ситуацию на местах и принимать правильные решения:

"Главная цель - повышение качества жизни, народосбережение. На пути к ней необходимо действовать здесь и сейчас, каждый день. Для этого нужна объективная информация - тот массив проблем, задач, которые нам ставят люди. Мы должны ее правильно систематизировать, научиться с ней работать".

Руководитель Самарской области подчеркнул, что хотел бы, но не может ответить лично на каждое обращение жителей:

"Я так привык. Должен знать до конца, что происходит, хочу в некоторых ситуациях поговорить и успокоить, - объяснил он. - Но у меня нет достаточного личного времени, чтобы это делать. Поэтому это должно делаться системно".

Для улучшения работы руководства губернии в этом направлении организуют ситуационный центр губернатора Самарской области.

" Это одна информационная система, - сказал Вячеслав Федорищев. - Она будет обобщать и позволять тем, кто управляет на местах, в муниципальных образованиях, министерствах, принимать правильные решения, исходя из большого массива данных".

Источник:  СОВА

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

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