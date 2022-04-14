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Руководители транспортной полиции региона встретились с Ольгой Гальцовой

14 апреля 2022 18:19
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Обсудили итоги работы по обеспечению правопорядка в Самарском регионе на объектах Куйбышевской железной дороги, речного транспорта и в аэропорту Самары.

Начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Руслан Пантелеев и руководитель Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов приняли участие в рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. 

В ходе мероприятия руководители обсудили итоги работы по обеспечению правопорядка в Самарском регионе на объектах Куйбышевской железной дороги, речного транспорта и в аэропорту Самары.

Участники встречи рассмотрели вопрос обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений при организации переходов через железнодорожные пути в населённых пунктах Самарской области. Уполномоченный обратила внимание на один из сложных участков – это станция Сызрань. Узел шести направлений железных дорог, которые проходят в черте города. Люди рискуют жизнью, перебегая пути, опаздывая на работу, учебу, при этом оборудованные должным образом пешеходные переходы нередко отсутствуют, что недопустимо. Такие же проблемы есть и в ряде районов города Самары.

Также Ольга Гальцова ознакомилась с организацией работы по жалобам, сообщениям и обращениям граждан. Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслан Пантелеев заверил, что все обращения находятся на его личном контроле.

По итогам рабочей встречи была достигнута договоренность о продолжении совместной работы, направленной на соблюдение и реализацию своих прав жителями Самарской области в полном объеме.

 

Фото:   УПЧ СО

 

 

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